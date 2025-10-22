Є дискусії щодо того, що Україна може віддати Росії Донбас в обмін на мир та частину інших територій. Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець розповів у етері 24 Каналу, що українська влада вже відповіла на це.

Дивіться також Знову Будапешт: чого Україні чекати від зустрічі Трампа з Путіним і чи арештують останнього в Угорщині

"Президент (Володимир Зеленський – 24 Канал) сказав, що українська конституція не дозволяє торгувати або обмінювати одну нашу територію на іншу", – підкреслив він.

Чи тиснутиме Трамп на Україну?

Тарас Березовець вважає, що Україна не обмінюватиметься із Росією власними територіями, тому Донбас чи інші регіони Росія не отримає.

Він нагадав, що Путін ставив завдання своїм військам до 1 червня 2022 року окупувати всю Луганську область, а до 1 липня 2022 року – Донецьку.

Так сталось, що 3 роки потому ні те, ні інше завдання не виконане. Зараз противник приблизно контролює 99,7% територій Луганської області, але він так і не вийшов на адмінкордони та 79% Донецької області,

– сказав Березовець.

Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО зауважив, що найбагатша та стратегічно розвинена частина Донбасу залишається під контролем України. Хоч росіяни й окупували значну частину цієї території, але своєї мети не досягли.

Якщо події розвиватимуться як і раніше, то противнику доведеться витратити ще не один рік, щоб захопити Донецьку та Луганську області.

Тому я вважаю, що ніхто не може примусити Україну виконати бажання Путіна. Американський лідер цього точно робити не буде. Він може говорити про те, які є побажання у диктатора, але ми (Україна – 24 Канал) самі в праві виконувати їх або ні,

– наголосив Березовець.

Він додав, що американці не мають права голосу, аби розпоряджатися українськими територіями. Однак США, ймовірно, і не намагатимуться тиснути на Україну, а просто констатуватимуть позицію Кремля.

Яка позиція США щодо війни в Україні?