Президент Владимир Зеленский рассказал, удастся ли Украине масштабировать собственное производство ракет, пока США задерживают Tomahawk. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.ua.
Что сказал Зеленский о производстве ракет "Фламинго"?
По словам главы государства, на производстве ракет "Фламинго" была технологическая проблема. Кроме этого, есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают.
Однако Зеленский заверил, что госзаказ будет полностью выполнен до конца года, ведь Украина нашла собственные ресурсы для оплаты и будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают. Президент также отметил, что все довольны тем, как сработали ракеты, которые уже полетели.
Ракеты "Фламинго": что стоит знать?
Крылатая ракета "Фламинго" FP-5 имеет дальность полета 3000 километров и боевую часть весом одну тонну, что делает ее вдвое мощнее Tomahawk. Она развивает крейсерскую скорость 850 – 900 километров в час, имеет спутниковую навигацию, устойчивую к РЭБ, и инерциальную систему.
Ранее сообщалось, что Украина может увеличить производство ракет "Фламинго" до 7 в день до конца октября, что значительно усилит удары по российским объектам.
Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала предположил, что "Фламинго" могла поразить 6 сентября инфраструктуру российского предприятия "Завод имени Свердлова", что является одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.