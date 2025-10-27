Президент Владимир Зеленский рассказал, удастся ли Украине масштабировать собственное производство ракет, пока США задерживают Tomahawk. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.ua.

Что сказал Зеленский о производстве ракет "Фламинго"?

По словам главы государства, на производстве ракет "Фламинго" была технологическая проблема. Кроме этого, есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают.

Однако Зеленский заверил, что госзаказ будет полностью выполнен до конца года, ведь Украина нашла собственные ресурсы для оплаты и будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают. Президент также отметил, что все довольны тем, как сработали ракеты, которые уже полетели.

Ракеты "Фламинго": что стоит знать?