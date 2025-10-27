Президент Володимир Зеленський розповів, чи вдасться Україні масштабувати власне виробництво ракет, доки США затримують Tomahawk. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.ua.

Що сказав Зеленський про виробництво ракет "Фламінго"?

За словами глави держави, на виробництві ракет "Фламінго" була технологічна проблема. Окрім цього, є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують.

Проте Зеленський запевнив, що держзамовлення буде повністю виконане до кінця року, адже Україна знайшла власні ресурси для оплати й буде мати певну кількість ракет, яку не розголошують. Президент також зазначив, що всі задоволені тим, як спрацювали ракети, які вже полетіли.

Ракети "Фламінго": що варто знати?