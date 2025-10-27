Президент Володимир Зеленський розповів, чи вдасться Україні масштабувати власне виробництво ракет, доки США затримують Tomahawk. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.ua.
Що сказав Зеленський про виробництво ракет "Фламінго"?
За словами глави держави, на виробництві ракет "Фламінго" була технологічна проблема. Окрім цього, є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують.
Проте Зеленський запевнив, що держзамовлення буде повністю виконане до кінця року, адже Україна знайшла власні ресурси для оплати й буде мати певну кількість ракет, яку не розголошують. Президент також зазначив, що всі задоволені тим, як спрацювали ракети, які вже полетіли.
Ракети "Фламінго": що варто знати?
Крилата ракета "Фламінго" FP-5 має дальність польоту 3000 кілометрів і бойову частину вагою одну тонну, що робить її вдвічі потужнішою за Tomahawk. Вона розвиває крейсерську швидкість 850 – 900 кілометрів на годину, має супутникову навігацію, стійку до РЕБ, та інерціальну систему.
Раніше повідомлялося, що Україна може збільшити виробництво ракет "Фламінго" до 7 на день до кінця жовтня, що значно посилить удари по російських об'єктах.
Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу припустив, що "Фламінго" могла уразити 6 вересня інфраструктуру російського підприємства "Завод імені Свердлова", що є одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії.