Про це пише 24 Канал з посиланням на слова президента під час зустрічі з журналістами.
Дивіться також Більше нічого запропонувати Трампу, – політолог назвав основні помилки Путіна
Чого чекати від Трампа?
Зеленський зазначив, що Трамп ввів санкції і це "сильний крок від нього особисто". За словами президента, є ще додаткові санкції, які можуть запровадити рішенням Конгресу США.
"Питання: президент дає таким чином сигнал Конгресу "голосуйте" або каже цим "почекайте, ось я зробив крок"? На мій погляд, це розкриває можливості. Думаю, що Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом. Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед прийдешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу і увагу до себе", – сказав він.
За його словами, більшість в Конгресі відповідна є – і це двопартійна підтримка. Він вказав, що цілком логічно, якщо вони запровадять свої кроки, які вже не скасуєш, однак це рішення повністю залежить від США і буде ухвалюватись так, щоб це підтримав американський лідер.
Зеленський розповів, що в України розпочався діалог з Америкою, що якщо Путін не сідає за стіл перемовин, нам потрібні санкції, а потім говорили про далекобійність.
"Вважаю, що президент Трамп таким чином показує Путіну, що вікно відкрито – ось, мовляв, я санкції запровадив, але ти знаєш, що може бути далі, тому що вже звучала тема щодо "томагавків", і тому ось що може бути далі – можуть бути перемовини або далекобійна зброя для України", – сказав лідер.
Президент також зазначив, що Трамп планує розмову з Китаєм 30 жовтня.
"Думаю, це може бути один із його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що в нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Росії", – додав гарант України.
Дивіться також Чи справді зустріч Трампа та Сі зможе пришвидшити закінчення війни в Україні
Санкції проти Росії: основне
Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що США запровадили санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".
Згодом речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила, чому саме зараз Трамп запровадив серйозні санкції проти Росії. Вона зазначила, що Трамп помічає недостатню зацікавленість Росії в укладанні миру, тож це стало поштовхом для ухвалення серйозних санкцій проти країни-агресорки.
Опісля Путін заявив, що ці санкції матимуть незначний вплив на російську економіку. Він також додав, що "жодна країна, яка поважає себе, ніколи нічого не робить під тиском".
Дональд Трамп невдовзі відреагував на заяви Путіна про те, що санкції США не вплинуть на російську економіку. Американський лідер сказав, що "радий, що він так думає" і додав, що ситуація стане зрозумілою через пів року.