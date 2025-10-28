Це в ефірі 24 Каналу зауважив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Крім того, за його словами, це позбавляє Європу страхів перед Росією.

"Усе це абсолютно чітко «карти», які лежать на столі не тільки у Дональда Трампа, а й у Європі. Поступово це остаточно позбавляє Європу страхів перед Росією", – підкреслив посадовець.

Як змінилась позиція США?

Михайло Подоляк зазначив, що Трампу варто звернути увагу на заяви Дмитра Медведєва, який хоч сам ні на що не впливає, але демонструє справжнє ставлення до Володимира Путіна та його еліт до США. Тобто у Кремлі переконані, що американський лідер не зможе на них натиснути.

Росіяни не вважають, що в нього є достатньо ресурсів для цього. Вони вважають, що можуть довго брехати йому й отримувати там певні результати, одночасно погрожувати Європі і так далі. Мені здається, що вони прораховуються,

– сказав він.

Для того, щоб зупинити Росію, потрібні певні координаційні зусилля, насамперед з боку США. Поступово вони виходять на цей шлях. Зокрема, були запроваджені санкції проти "Роснафти" і "Лукойла". Цього не було у санкційних пакетах Європи.

Однак після того, як Штати запровадили ці санкції, то інші країни почали вести переговори, що робити з активами "Роснафти" чи "Лукойла". Зокрема, мовиться про Німеччину. Це призведе до досить швидкого переорієнтування санкцій з боку Європи.

Мені здається, координаційна роль США вже очевидна. Вони починають пришвидшувати багато процесів. Два з них – це ключові. Перший – це санкційний тиск іншого рівня на Росію. Зокрема, тиск на ключових реципієнтів. Це Китай та Індія. Другий – це готовність суттєво наростити продаж зброї, зокрема, далекобійної, в Європу,

– додав радник голови ОПУ.

Які наслідки санкцій проти "Роснафти" та "Лукойла"?