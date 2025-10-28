Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, Россия меняет условия относительно переговоров. Теперь они по крайней мере рассказывают, что готовы что-то обсуждать. Это – затягивание процесса. Но они также напуганы.
К теме Лавров сказал, что Путин готов принять "концепцию США по Украине": что он имел в виду
Почему Кремль изменил риторику?
Как отметил Клочок, визит спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева был направлен на то, чтобы затянуть процесс с переговорами. Но ничего не удалось. С ним фактически никто не захотел встречаться.
Глава МИД России Сергей Лавров уже говорит, что Путин может принять "концепцию США по Украине". Фактически они сейчас оказались в слабой позиции. А Штаты увидели, что на Россию можно давить.
Санкции давят на Путина. Именно санкционный режим США существенно подкосил российскую экономику. А недавняя история с извинениями Путина перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым показала, что Путин готов к публичному унижению, чтобы получить деньги на войну,
– сказал Клочок.
Сейчас Штаты однозначно говорят: либо вы прекращаете огонь, либо будут дополнительные санкции. Поэтому и Россия начинает менять условия и ослаблять риторику. Они не хотят усиления санкций. Но в целом процесс по прекращению огня и мирных переговоров постепенно идет вперед.
На многое повлияло изменение позиций Трампа. Он увидел, что ВСУ продолжают сдерживать Россию на фронте, а экономика страны-агрессора действительно имеет проблемы.
Для Трампа это стало триггерной точкой. Оказывается, что российская армия не так сильна. А российская экономика падает все ниже. Она бы упала еще ниже, если бы не европейцы. СМИ писали, что в 2024 году они наторговали с Россией на 65 миллиардов евро. А неофициально – где-то до 100 миллиардов,
– отметил Клочок.
Мирные переговоры: коротко
- В последнее время со стороны Кремля звучит много заявлений о мирных переговорах. К примеру, переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев уже рассказывает, что можно легко найти выход из войны. Для этого нужно согласовать три вопроса.
- 16 октября между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Они договорились о встрече в Будапеште.
- В конце концов эта встреча сорвалась после звонка госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. Последний дал четко знать, что Россия не собирается прекращать войну. Вероятно, это побудило Трампа пойти на более жесткие действия в отношении России.