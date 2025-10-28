Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, Россия меняет условия относительно переговоров. Теперь они по крайней мере рассказывают, что готовы что-то обсуждать. Это – затягивание процесса. Но они также напуганы.

К теме Лавров сказал, что Путин готов принять "концепцию США по Украине": что он имел в виду

Почему Кремль изменил риторику?

Как отметил Клочок, визит спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева был направлен на то, чтобы затянуть процесс с переговорами. Но ничего не удалось. С ним фактически никто не захотел встречаться.

Глава МИД России Сергей Лавров уже говорит, что Путин может принять "концепцию США по Украине". Фактически они сейчас оказались в слабой позиции. А Штаты увидели, что на Россию можно давить.

Санкции давят на Путина. Именно санкционный режим США существенно подкосил российскую экономику. А недавняя история с извинениями Путина перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым показала, что Путин готов к публичному унижению, чтобы получить деньги на войну,

– сказал Клочок.

Сейчас Штаты однозначно говорят: либо вы прекращаете огонь, либо будут дополнительные санкции. Поэтому и Россия начинает менять условия и ослаблять риторику. Они не хотят усиления санкций. Но в целом процесс по прекращению огня и мирных переговоров постепенно идет вперед.

На многое повлияло изменение позиций Трампа. Он увидел, что ВСУ продолжают сдерживать Россию на фронте, а экономика страны-агрессора действительно имеет проблемы.

Для Трампа это стало триггерной точкой. Оказывается, что российская армия не так сильна. А российская экономика падает все ниже. Она бы упала еще ниже, если бы не европейцы. СМИ писали, что в 2024 году они наторговали с Россией на 65 миллиардов евро. А неофициально – где-то до 100 миллиардов,

– отметил Клочок.

Мирные переговоры: коротко