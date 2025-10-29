Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала рассказал, что возможны несколько направлений развития событий в России. От фиктивной "замены лиц" до создания военной хунты или даже попытки продать Западу образ "обновленной" демократической России.

Планы Кремля по "обновлению" власти

В России могут прибегнуть к замене Путина, чтобы создать впечатление политических изменений. Владимир Огрызко объяснил, что для этого достаточно поставить условного Патрушева или его сына и заявить миру, что "преступник устранен", хотя система останется той же.

Это самый простой и самый опасный вариант, потому что Запад может поверить в новую Россию и начать псевдонормализацию отношений,

– пояснил дипломат.

Такой сценарий может стать выгодным Кремлю в попытке снять международное напряжение. Он позволит российской верхушке сохранить власть и ресурсы, выдавая это за реформу. В то же время для Украины и мира это не будет означать никаких реальных изменений в политике Москвы.

Хунта или договорняк между элитами

Другой возможный сценарий в России – устранение Путина вследствие внутреннего переворота. Огрызко напомнил, что во время мятежа Пригожина никто не вышел защищать диктатора, что свидетельствует о потере авторитета и поддержки даже среди силовиков.

Путин держится только на страхе. Если страх исчезнет, не станет и Путина,

– отметил бывший министр иностранных дел.

После падения режима может возникнуть временный сговор между генералами, аппаратчиками и губернаторами. Они способны договориться о новой форме власти, которая сохранит их позиции. Такой союз будет пытаться убедить Запад в готовности к изменениям, во избежание катастрофы и санкционного давления.\

Сценарий с "принцессой Навальной"

Третьим вариантом может стать попытка Запада поддержать условную "демократическую альтернативу" в виде новой политической фигуры. Огрызко заметил, что российское общество может принять любого, кого назовут "новой надеждой", даже если это не приведет к настоящим изменениям.

Могут выбрать кого-то вроде принцессы Навальной, чтобы создать иллюзию обновления, но система останется той же,

– подчеркнул дипломат.

Подобный сценарий выглядит привлекательно для части Запада, который стремится к стабильности, но на самом деле не несет угрозы российскому авторитаризму.

Владимир Огрызко подытожил, что для Украины любой вариант ослабления российского режима является положительным. Устранение Путина от власти станет шансом для мира избавиться от империи страха, которую он создал.

