Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу розповів, що можливі кілька напрямів розвитку подій у Росії. Від фіктивної "заміни облич" до створення військової хунти чи навіть спроби продати Заходу образ "оновленої" демократичної Росії.

Плани Кремля щодо "оновлення" влади

У Росії можуть вдатися до заміни Путіна, аби створити враження політичних змін. Володимир Огризко пояснив, що для цього достатньо поставити умовного Патрушева чи його сина і заявити світові, що "злочинця усунуто", хоча система залишиться тією самою.

Це найпростіший і найнебезпечніший варіант, бо Захід може повірити у нову Росію та почати псевдонормалізацію відносин,

– пояснив дипломат.

Такий сценарій може стати вигідним Кремлю у спробі зняти міжнародну напругу. Він дозволить російській верхівці зберегти владу і ресурси, видаючи це за реформу. Водночас для України та світу це не означатиме жодних реальних змін у політиці Москви.

Хунта чи договірняк між елітами

Інший можливий сценарій у Росії – усунення Путіна унаслідок внутрішнього перевороту. Огризко нагадав, що під час заколоту Пригожина ніхто не вийшов захищати диктатора, що свідчить про втрату авторитету і підтримки навіть серед силовиків.

Путін тримається лише на страху. Якщо страх зникне, не стане й Путіна,

– зазначив колишній міністр закордонних справ.

Після падіння режиму може виникнути тимчасова змова між генералами, апаратчиками та губернаторами. Вони здатні домовитися про нову форму влади, яка збереже їхні позиції. Такий союз намагатиметься переконати Захід у готовності до змін, щоб уникнути катастрофи і санкційного тиску.\

Сценарій із "принцесою Навальною"

Третім варіантом може стати спроба Заходу підтримати умовну "демократичну альтернативу" у вигляді нової політичної постаті. Огризко зауважив, що російське суспільство може прийняти будь-кого, кого назвуть "новою надією", навіть якщо це не призведе до справжніх змін.

Можуть обрати когось на кшталт принцеси Навальної, щоб створити ілюзію оновлення, але система залишиться тією самою,

– наголосив дипломат.

Подібний сценарій виглядає привабливо для частини Заходу, який прагне стабільності, але насправді не несе загрози російському авторитаризму.

Володимир Огризко підсумував, що для України будь-який варіант ослаблення російського режиму є позитивним. Усунення Путіна від влади стане шансом для світу позбутися імперії страху, яку він створив.

