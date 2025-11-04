Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн, подчеркнув, что Си Цзиньпин не собирается заставлять Путина останавливать вооруженную агрессию против Украины.

Си помогает Путину вести войну

И Трамп, и Си пришли к выводу, что российско-украинская война должна закончиться. Об этом говорилось в их коммюнике, но, как отметил Фройденштайн, это ни на секунду не приближает мир.

"На этой первой встрече можно забыть о теме Украины. Возможно, на следующих появится что-то конкретное, но пока что это просто пустой звук", – считает Фройденштайн.

Аналитик высказал мнение, что Китай не будет возражать против умеренной победы России, но и не заинтересован в абсолютной.

Они не хотят, чтобы Путин торжествовал в том смысле, что завтра захватит Киев. Но конечно меньше всего они хотят военного поражения России, которое могло бы привести к смене режима, хаоса в России и того, что Китай потеряет своего северного младшего партнера,

– озвучил Фройденштайн.

Он подытожил, что Китай поддерживает военные усилия России относительно скрытыми способами. Без китайских закупок энергоресурсов страна-агрессор давно бы обанкротилась. К тому же китайские поставки в Россию продукции двойного назначения, как подчеркнул Фройденштайн, помогает Путину вести войну против Украины.

"Без Китая Россия уже бы проиграла. Это факт. Это говорит о том, что Си не собирается убеждать Путина делать то, чего он на самом деле не хочет", – пояснил Фройденштайн.

