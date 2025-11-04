Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн, подчеркнув, что Си Цзиньпин не собирается заставлять Путина останавливать вооруженную агрессию против Украины.
Си помогает Путину вести войну
И Трамп, и Си пришли к выводу, что российско-украинская война должна закончиться. Об этом говорилось в их коммюнике, но, как отметил Фройденштайн, это ни на секунду не приближает мир.
"На этой первой встрече можно забыть о теме Украины. Возможно, на следующих появится что-то конкретное, но пока что это просто пустой звук", – считает Фройденштайн.
Аналитик высказал мнение, что Китай не будет возражать против умеренной победы России, но и не заинтересован в абсолютной.
Они не хотят, чтобы Путин торжествовал в том смысле, что завтра захватит Киев. Но конечно меньше всего они хотят военного поражения России, которое могло бы привести к смене режима, хаоса в России и того, что Китай потеряет своего северного младшего партнера,
– озвучил Фройденштайн.
Он подытожил, что Китай поддерживает военные усилия России относительно скрытыми способами. Без китайских закупок энергоресурсов страна-агрессор давно бы обанкротилась. К тому же китайские поставки в Россию продукции двойного назначения, как подчеркнул Фройденштайн, помогает Путину вести войну против Украины.
"Без Китая Россия уже бы проиграла. Это факт. Это говорит о том, что Си не собирается убеждать Путина делать то, чего он на самом деле не хочет", – пояснил Фройденштайн.
Встреча Трампа и Си: какие есть плюсы и минусы?
Политик, историк и дипломат Роман Бессмертный считает, что встреча президента США с китайским лидером не была удачной. Он подчеркнул, что Китай и США – враги, поэтому о реальной дружбе между ними говорить не приходится. Он также указал на то, что никакой конкретики в вопросе войны в Украине по результатам их разговора озвучено не было.
Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов считает, что положительным является уже тот факт, что после встречи Трампа и Си не было озвучено со стороны США об отмене санкций в отношении российских нефтяных компаний. Хотя Китай является основным ее покупателем. Он также убежден, что Си не будет активно отстаивать интересы России.
Бывший глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко указал на то, что США и Китай начали идти на сближение, ведь эта встреча состоялась впервые после шести лет. Это он расценивает как хороший знак, хотя и констатирует, что прорыва не произошло.