Политтехнолог Олег Постернак объяснил в эфире 24 Канала, что поведение Путина, в частности приглашение иностранных журналистов в Покровск, может свидетельствовать о росте влияния близкого окружения, что создает неопределенность в стратегии Кремля.

Смотрите также: Большой перелом произошел: окончательно ли Трамп рассорился с Путиным

Почему компромисс между США и Китаем стал вызовом для Кремля?

Белый дом обнародовал пресс-релиз о договоренностях между Вашингтоном и Пекином. Они касаются преимущественно торгово-экономической сферы, однако позволяют стабилизировать отношения между двумя столицами и перейти к политическому диалогу.

Принципиально важно, что Россия остается в стороне от этих переговоров, ведь понимание между США и Китаем – это серьезный вызов для Кремля,

– подчеркнул Постернак.

Пентагон разрешил передачу Украине Tomahawks, хотя и не в том количестве, на которое могли бы рассчитывать украинцы. Но окончательное решение остается за личным одобрением Трампа.

Почему Путин теряет контроль?

Действия и заявления Путина контрастируют с тем, каким он был год назад.

Приглашение иностранных журналистов в Покровск – это, откровенно говоря, абсолютно неадекватный шаг. Он даже смутил некоторых российских пропагандистов и аналитиков, которые не знали, как комментировать эту чушь,

– подчеркнул Постернак.

Это предложение является информационно-психологической операцией, но выполнена она примитивно и некачественно.

Все больше признаков указывают на переменчивое настроение Путина: сегодня он готов к встречам, завтра – отказывается.

Путин окружает себя людьми, которые потакают его фантазиям вместо рациональных советов. Они пытаются на скорую руку выстроить какую-то стратегию дальнейшего поведения в связи с новым характером отношений между США и Китаем и милитаризацией Европы.

"Эта милитаризация является адекватным ответом на действия России – то ли недавние провокации возле Бельгии, то ли в других местах, где Москва фактически готовит гибридные угрозы", – подытожил Постернак.

Что известно о последствиях встречи Трампа и Си?