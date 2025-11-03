Політтехнолог Олег Постернак пояснив в ефірі 24 Каналу, що поведінка Путіна, зокрема запрошення іноземних журналістів до Покровська, може свідчити про зростання впливу близького оточення, що створює невизначеність у стратегії Кремля.

Дивіться також: Великий злам відбувся: чи остаточно Трамп розсварився з Путіним

Чому компроміс між США та Китаєм став викликом для Кремля?

Білий дім оприлюднив пресреліз про домовленості між Вашингтоном і Пекіном. Вони стосуються переважно торговельно-економічної сфери, проте дозволяють стабілізувати відносини між двома столицями й перейти до політичного діалогу.

Принципово важливо, що Росія залишається осторонь цих переговорів, адже порозуміння між США і Китаєм – це серйозний виклик для Кремля,

– наголосив Постернак.

Пентагон дозволив передачу Україні Tomahawks, хоча й не в тій кількості, на яку могли б розраховувати українці. Але остаточне рішення залишається за особистим схваленням Трампа.

Чому Путін втрачає контроль?

Дії та заяви Путіна контрастують із тим, яким він був рік тому.

Запрошення іноземних журналістів до Покровська – це, відверто кажучи, абсолютно неадекватний крок. Він навіть збентежив деяких російських пропагандистів та аналітиків, які не знали, як коментувати цю нісенітницю,

– підкреслив Постернак.

Ця пропозиція є інформаційно-психологічною операцією, але виконана вона примітивно та неякісно.

Дедалі більше ознак вказують на мінливий настрій Путіна: сьогодні він готовий до зустрічей, завтра – відмовляється.

Путін оточує себе людьми, які потурають його фантазіям замість раціональних порад. Вони намагаються нашвидкуруч вибудувати якусь стратегію подальшої поведінки у зв'язку з новим характером відносин між США і Китаєм та мілітаризацією Європи.

"Ця мілітаризація є адекватною відповіддю на дії Росії – чи то нещодавні провокації біля Бельгії, чи то в інших місцях, де Москва фактично готує гібридні загрози", – підсумував Постернак.

Що відомо про наслідки зустрічі Трампа та Сі?