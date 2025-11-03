Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив заступник директора Аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зауваживши, що хоч їхній діалог справді не такий активний як раніше, є ймовірність його відновлення. І це попри санкції, які ввів Вашингтон проти Росії.

Дивіться також Ні, не дуже, – Трамп пояснив, чи розглядає передачу Tomahawk Україні

Чи остаточно Трамп розсварився з Путіним?

За словами заступника директора Аналітичного центру "Політика", великий перелом зовнішньої політики Сполучених Штатів щодо Росії справді відбувся. Усі довго чекали на санкції і Трамп раптово їх ввів. Перед цим він мав зустрітись з Путіним в Угорщині, але змінив свою думку.

На думку Бронжукова, так відбулось через те, що росіяни прислали листа – не для публікації, а для внутрішнього користування. Там вони знову написали байки про історію та цілі війни. Адміністрація Трампа зрозуміла, що конструктиву в рамках майбутніх зустрічей не буде.

Однак коли Трамп ввів санкції, він додав, що сподівається, що вони будуть працювати недовго. Тобто він залишає для Путіна відкриті двері,

– наголосив він.

Заступник директора Аналітичного центру "Політика" додав, що раніше президент США намагався задобрити Путіна, але російський диктатор затьмарений бажанням знищити Україну.

Тепер залишається чекати, наскільки довго будуть діяти санкції США. Адже є ймовірність повернення діалогу.

Цікаво! У Financial Times повідомили, що Трамп скасував зустріч в Угорщині з Путіним через відмову Росії від компромісу щодо врегулювання війни в Україні. Трамп пішов на такий крок після напруженої телефонної розмови між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Політика Трампа щодо Росії: коротко