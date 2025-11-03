Такое мнение в эфире 24 Канала высказал заместитель директора Аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что хоть их диалог действительно не такой активный как раньше, есть вероятность его восстановления. И это несмотря на санкции, которые ввел Вашингтон против России.

Окончательно ли Трамп рассорился с Путиным?

По словам заместителя директора Аналитического центра "Политика", большой перелом внешней политики Соединенных Штатов в отношении России действительно состоялся. Все долго ждали санкций и Трамп внезапно их ввел. Перед этим он должен был встретиться с Путиным в Венгрии, но изменил свое мнение.

По мнению Бронжукова, так произошло из-за того, что россияне прислали письмо – не для публикации, а для внутреннего пользования. Там они снова написали басни об истории и цели войны. Администрация Трампа поняла, что конструктива в рамках будущих встреч не будет.

Однако когда Трамп ввел санкции, он добавил, что надеется, что они будут работать недолго. То есть он оставляет для Путина открытые двери,

– подчеркнул он.

Заместитель директора Аналитического центра "Политика" добавил, что ранее президент США пытался задобрить Путина, но российский диктатор омрачен желанием уничтожить Украину.

Теперь остается ждать, насколько долго будут действовать санкции США. Ведь есть вероятность возвращения диалога.

Интересно! В Financial Times сообщили, что Трамп отменил встречу в Венгрии с Путиным из-за отказа России от компромисса по урегулированию войны в Украине. Трамп пошел на такой шаг после напряженного телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Трампа в отношении России: кратко