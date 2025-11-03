Про це пише 24 Канал із посиланням на CBS News.
Що Трамп каже про переговори з Путіним?
За словами Президента США, він "успадкував" від Джо Байдена війну Росії проти України, і що він поклав край восьми війнам у світі.
Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обидвох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами",
– пояснив Трамп.
Він зауважив, що з Путіним цей метод не працює. "Він не з тих, хто багато купує у нас. Думаю, він хоче прийти й торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", – каже політик.
Також на запитання, з ким складніше мати справу – з очільником Кремля Володимиром Путіним чи з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що до них обох треба ставитись дуже серйозно.
Які нові заяви зробив Трамп?
Нагадаємо, у неділю, 2 листопада, Трамп зробив нові заяви щодо України під час спілкування з журналістами на борту президентського літака.
Президент США ухилився від питання журналістів про те, що, на його думку, наразі відбувається з російськими активами та чи збирається він використовувати їх як інструмент переговорів.
Трамп підкреслив, що наразі від своєї позиції щодо надання Україні ракет Tomahawk не відступає. "Я можу змінити своє рішення, але на цей момент я цього не зроблю", – сказав він.
Трамп також вважає, що "останньої краплі", яка доведе, що Путін неготовий закінчити війну з Україною, не буде. Водночас він зауважив, що вести бойові дії для Росії – важко.