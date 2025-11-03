Про це пише 24 Канал із посиланням на CBS News.

Що Трамп каже про переговори з Путіним?

За словами Президента США, він "успадкував" від Джо Байдена війну Росії проти України, і що він поклав край восьми війнам у світі.

Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обидвох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами",

– пояснив Трамп.

Він зауважив, що з Путіним цей метод не працює. "Він не з тих, хто багато купує у нас. Думаю, він хоче прийти й торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", – каже політик.

Також на запитання, з ким складніше мати справу – з очільником Кремля Володимиром Путіним чи з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що до них обох треба ставитись дуже серйозно.

Які нові заяви зробив Трамп?