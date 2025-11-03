Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CBS News.
Что Трамп говорит о переговорах с Путиным?
По словам Президента США, он "унаследовал" от Джо Байдена войну России против Украины, и что он положил конец восьми войнам в мире.
Знаете, как я их прекратил? Во многих случаях, в 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами",
– пояснил Трамп.
Он заметил, что с Путиным этот метод не работает. "Он не из тех, кто много покупает у нас. Думаю, он хочет прийти и торговать с нами, хочет заработать много денег для России, и я думаю, это прекрасно", – говорит политик.
Также на вопрос, с кем сложнее иметь дело – с главой Кремля Владимиром Путиным или с лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что к ним обоим надо относиться очень серьезно.
Какие новые заявления сделал Трамп?
Напомним, в воскресенье, 2 ноября, Трамп сделал новые заявления по Украине во время общения с журналистами на борту президентского самолета.
Президент США уклонился от вопроса журналистов о том, что, по его мнению, сейчас происходит с российскими активами и собирается ли он использовать их как инструмент переговоров.
Трамп подчеркнул, что пока от своей позиции относительно предоставления Украине ракет Tomahawk не отступает. "Я могу изменить свое решение, но на данный момент я этого не сделаю", – сказал он.
Трамп также считает, что "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. В то же время он отметил, что вести боевые действия для России – трудно.