Чому зняли санкції?

Трамп, ймовірно, намагається налагодити стосунки з Лукашенком шляхом зняття санкцій, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Зеленський підписав рекордний санкційний пакет проти "тіньового флоту" Росії

Відповідно до вказівок Президента Трампа США знімають санкції з "Білоруськалію". Думаю, це дуже хороший хід з боку США для Білорусі. Ми їх знімаємо зараз,

– заявив представник США Джон Коул.

Він зазначив, що спілкування на тему санкцій продовжуватиметься й надалі, і в міру нормалізації відносин між двома країнами дедалі більше санкцій зніматиметься.

Ця заява сталася після спроб Трампа відновити зв'язки з авторитарним президентом Білорусі Олександром Лукашенком , близьким союзником президента Росії Володимира Путіна .

Чому підприємство важливе для Білорусі?

Державна компанія "Білоруськалій" разом із російським "Уралкалієм" і двома американськими виробниками входить до четвірки найбільших постачальників калійних добрив у світі, пише 24 Канал з посиланням на DW.

Калійна сіль є одним із головних експортних товарів Білорусі та фактично її єдиним значним мінеральним ресурсом. Раніше Білорусь продавала щорічно 10 – 12 мільйонів тонн калію, заробляючи близько 2,5 мільярдів доларів.

"Білоруськалій" перебував під санкціями США з 9 серпня 2021 року. Підприємство, як йдеться на сайті Мінфіну США, вважається "головним джерелом податкових надходжень й іноземної валюти для режиму Олександра Лукашенка".

Білорусь після введення санкцій спробувала перенаправити логістичні потоки в Україну, але УЗ запровадила обмеження на транзит. Лазівки на цьому напрямку ще залишалися, але з 24 лютого, після вторгнення Росії в Україну, транзит став неможливим.



