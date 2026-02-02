Вместе с Кассисом Украина встретила генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Синирлиоглу. Об этом глава ОБСЕ написал в соцсети Х.
Смотрите также Большинство против: сколько украинцев поддерживают передачу Донбасса России
Для чего глава ОБСЕ приехал в Украину?
Кассис и Синирлиоглу планируют обсудить с украинскими чиновниками безопасность и дипломатическое сотрудничество, в том числе и для завершения войны.
По словам Игнацио Кассиса, ОБСЕ может стать хорошей платформой для диалога. Он отмечает, что справедливый и длительный мир должен быть принят в соответствии с международным правом и Хельсинкских принципов.
Журналистке Новини.LIVE чиновник сказал, что он также планирует визит в Москву, где передаст российскому командованию сигналы о прекращении войны. Кассис добавил, что ОБСЕ объединяет Россию, Украину и еще 55 государств.
Если они серьезно относятся к этой организации, мы все вместе должны быстро найти решение,
– сказал Игнацио Кассис.
Напомним, сейчас в ОБСЕ председательствует Швейцария. Страна является одной из основательниц Хельсинкского заключительного акта 1975 года и участницей переговоров СБСЕ 1973 года.
ОБСЕ и война в Украине: последние новости
Ранее Украина предлагала изменить принципы работы ОБСЕ, чтобы ограничить влияние России в этой организации и сделать ее более эффективной. Среди предложений украинские чиновники озвучивали отмену правила консенсуса, которое позволяет одной стране блокировать решения. Кроме того, предлагалось изменить порядок избрания руководства. В МИД говорят, что это должно помочь "разблокировать" деятельность ОБСЕ и лучше отвечать современным вызовам, особенно во время войны.
В июле прошлого года на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ представители приняли резолюцию, в которой просят передать Украине замороженные российские деньги и активы для помощи в восстановлении после разрушений войны.
Президент Владимир Зеленский объяснил, что обычное присутствие миротворцев под эгидой ОБСЕ или ООН не даст гарантий безопасности, потому что эти миссии не имеют достаточного мандата или возможностей остановить агрессию. Вместо этого Киев хочет видеть вооруженный контингент союзников, который может реально сдерживать врага, а не только быть наблюдателем.