Об этом стало известно из результатов опроса Киевского международного института социологии.

Сколько процентов украинцев поддерживают территориальные уступки?

Согласно данным исследования, большинство опрошенных украинцев, а именно 52%, считают неприемлемой передачу территорий Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности. В то же время 40% опрошенных готовы рассмотреть такой компромисс, хотя и считают его сложным и довольно противоречивым.

Еще 7% населения не смогли определиться со своей позицией.

Социологи отметили, что даже на фоне масштабных обстрелов украинской инфраструктуры, в частности энергетических объектов, поддержка такого компромисса за последние две недели января не выросла.



Отношение украинцев к передаче территорий Донбасса / График КМИС

К слову, Владимир Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донецкой области является неприемлемым, поскольку это меняет территориальную целостность Украины. В то же время создание свободной экономической зоны на территории Донетчины рассматривается, однако только под контролем Украины.

В институте социологии также отметили разницу региональных настроений граждан. К примеру, 59% опрошенных жителей Киева категорически против передачи Донбасса, 31% – поддерживают такое условие. Тогда как на западе страны 57% против, 38% – выступают за. В центре и на севере 49% и 42%, на юге 49% и 44%, на востоке 50% и 39% соответственно.

Отметим, опрос проводился в период с 23 по 29 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров по всем территории Украины, кроме оккупированных территорий.

Всего было опрошено 1003 граждан в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 5,8%.

Прекратится ли война после сдачи Донбасса России?