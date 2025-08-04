Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги в интервью Укринформу.

К теме Более 40 стран ОБСЕ требуют расследовать пытки украинских пленных в России

Что предлагает Сибига для реформирования ОБСЕ?

Андрей Сибига отметил, что, исходя из горького опыта Украины и нашего видения, что стране-агрессору не место в международных организациях, Киев предложил 5 шагов, которые могли бы прежде всего институционально усилить ОБСЕ, а также позволили бы этой организации действовать превентивно.

У нас, к сожалению, есть негативный опыт с ОБСЕ. Я имею в виду ее вовлеченность в верификационные миссии после 2014 года. Поэтому очень важно усовершенствовать деятельность ОБСЕ,

– пояснил глава МИД.

Он также озвучил, какие именно 5 шагов предложила Украина для реформирования ОБСЕ:

Избавиться от устаревшего правила консенсуса , которое из-за злоупотребления со стороны России, подобного правила вето в Совете Безопасности ООН, обрекает ОБСЕ на недейственность.

, которое из-за злоупотребления со стороны России, подобного правила вето в Совете Безопасности ООН, обрекает ОБСЕ на недейственность. Принять соответствующий механизм , который позволит ОБСЕ прекращать, по квалифицированному большинству в две трети, членство в организации тех государств, которые не соблюдают или нарушают принципы функционирования или основополагающие принципы заключенного Хельсинкского акта.

, который позволит ОБСЕ тех государств, которые не соблюдают или нарушают принципы функционирования или основополагающие принципы заключенного Хельсинкского акта. Усовершенствовать председательство, в частности, расширить полномочия "Тройки ОБСЕ", а также института председательства в организации.

Справочно! "Тройка ОБСЕ" – действующее, бывшее и будущее председательство в этой организации. Сейчас это Финляндия, Мальта и Швейцария.

Усовершенствовать механизм назначения руководства ОБСЕ , поскольку это имеет прямые последствия для определения приоритетов, для обеспечения функциональности самой организации.

, поскольку это имеет прямые последствия для определения приоритетов, для обеспечения функциональности самой организации. Работать над репутацией. По словам Андрея Сибиги, ОБСЕ действительно должна соответствовать тем идеям и тому концепту, который закладывался во время ее создания.

"В то время была Холодная война, и, по нашему мнению, на сегодня есть большой разрыв с тем функционалом, который выполняет Организация, и с осознанием реалий: сегодня в Европе продолжается горячая война. Российский агрессор совершает против нас преступные действия, совершил неспровоцированную агрессию. И все это, соответственно, должно быть отражено в деятельности ОБСЕ", – пояснил глава МИД Украины.