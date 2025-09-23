Некоторые поезда задерживаются. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, ГСЧС и Укрзализныцю.

Смотрите также Около трети города: в Запорожском райсовете рассказали, какие районы страдают от ударов КАБами

Какие последствия обстрела Кировоградщины 23 сентября?

По состоянию на 07:20 спасатели сообщили о локализации пожара на объекте инфраструктуры в Кировоградской области. От ГСЧС к ликвидации последствий вражеской атаки привлечено 28 спасателей и 6 единиц техники.

О пострадавших информация не поступала.

В Укрзализныце сообщили о повреждении инфраструктуры, из-за которого несколько поездов следуют с задержками. Это касается рейсов:

№54 Одесса – Днепр;

№254 Одесса – Кривой Рог;

№51 Одесса – Запорожье;

№128 Львов – Запорожье;

№92 Одесса – Краматорск.

Обратите внимание! За временем задержки поездов можно следить по ссылке. В Укрзализныце извинились за неудобства.

Ликвидация последствий российской атаки: смотрите фото

Что известно о ночной атаке 23 сентября?