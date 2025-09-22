Местные власти сообщили об угрозе применения российских БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Что известно об атаке дронов на Запорожье?
Около 17:52 в понедельник, 22 сентября, в Запорожье прогремели взрывы. За несколько минут до этого появилась опасность применения дронов непосредственно по городу.
Вражеский БпЛА ударного типа в направлении Запорожья, – сообщал глава ОВА.
В области воздушную тревогу объявили еще в 17:16. Над областью фиксировались несколько групп российских дронов. Их сбивали силы ПВО. Вследствие этого жители города могли слышать взрывы. В 18:08 российских БпЛА над Запорожьем уже не было.
Напомним, что Запорожье оказалось под вражеской атакой и в ночь на 22 сентября и рано утром. Тогда оккупанты запустили не менее 5 авиабомб. В городе был поврежден объект гражданской инфраструктуры, там возник пожар. Вражеское вооружение уничтожило и повредило машины. Известно о трех погибших и трех пострадавших жителей.
Где были российские атаки днем 22 сентября?
Утром взрывы раздавались в Запорожье. Тогда воздушную тревогу объявляли из-за угрозы применения баллистического вооружения. ПВО сбила воздушную цель, поэтому последствий атаки нет.
В понедельник, 22 сентября, взрывы слышали в Харькове. Городские власти сообщили, что российское оружие было сбито за пределами города. Враг запустил ракету С-300 по селу Бобровка Харьковского района. К счастью, обошлось без пострадавших.
Днем российские дроны ударили по Павлограду. Город сначала атаковали баллистикой, а затем – беспилотниками. О последствиях атаки не сообщается.