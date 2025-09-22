Местные власти сообщили об угрозе применения российских БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Что известно об атаке дронов на Запорожье?

Около 17:52 в понедельник, 22 сентября, в Запорожье прогремели взрывы. За несколько минут до этого появилась опасность применения дронов непосредственно по городу.

Вражеский БпЛА ударного типа в направлении Запорожья, – сообщал глава ОВА.

В области воздушную тревогу объявили еще в 17:16. Над областью фиксировались несколько групп российских дронов. Их сбивали силы ПВО. Вследствие этого жители города могли слышать взрывы. В 18:08 российских БпЛА над Запорожьем уже не было.

Напомним, что Запорожье оказалось под вражеской атакой и в ночь на 22 сентября и рано утром. Тогда оккупанты запустили не менее 5 авиабомб. В городе был поврежден объект гражданской инфраструктуры, там возник пожар. Вражеское вооружение уничтожило и повредило машины. Известно о трех погибших и трех пострадавших жителей.

Где были российские атаки днем 22 сентября?