О работе ПВО сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об атаке на Запорожье 22 сентября?

Ночью 22 сентября Россия в очередной раз атаковала Запорожскую область с воздуха. Мониторинговые каналы и Воздушные силы в это время писали о пребывании вражеских дронов в небе Украины.

Воздушная тревога в Запорожской области продолжается с 19:01 еще предыдущих суток, 21 сентября.

За это время и после полуночи Запорожская областная военная администрация сообщала несколько раз о БПЛА российской армии над городом Запорожье и в целом в регионе. Также опубликована информация о работе ПВО.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?