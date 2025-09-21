О том, где сейчас пролетают дроны, 24 Канал пишет со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Советуем позаботиться о своей безопасности в случае угрозы для вашего региона.
Где в Украине фиксируются вражеские БпЛА?
Воздушная тревога распространяется по Украине: карта
20:24, 21 сентября
- БпЛА в восточной части Николаевской области, курс западный.
- БпЛА в восточной части Черниговской области (Гончаровское), постоянно меняют направление движения.
- БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
- БпЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс западный.
19:28, 21 сентября
- БпЛА в восточной части Черниговской области (Гончаровское), постоянно меняют направление движения.
- БпЛА в южной части Харьковщины, курсом на Полтавщину.
- БпЛА на границе Запорожья и Днепропетровской области, курсом на Никопольский район.
18:37, 21 сентября
- БпЛА в северной части Черниговщины, курс юго-западный.
- БпЛА в центральной и западной частях Харьковской области, курс юго-западный.
- БпЛА в центральной части Сумской области, курс северный.
17:32, 21 сентября
БпЛА в северной части Черниговской области, курс юго-западный.
17:31, 21 сентября
- БпЛА в восточной части Сумской области, курс юго-западный.
- БпЛА в северной и юго-западной частях Полтавской области, курс юго-западный.
- БпЛА в южной части Харьковщины, курс западный.
16:26, 21 сентября
- БПЛА из Сумской области, курсом на Черниговщину.
- БПЛА в северной части Полтавской области, курс южный.
- БПЛА в восточной части Сумщины, курс южный.
- БПЛА в южной части Харьковской области, курс юго-западный.
- БПЛА в восточной и северной частях Днепропетровской области, курс западный.