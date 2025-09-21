Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Мобилизовали все имеющиеся силы: военные показали свою работу во время массированного удара России

Как отработала ПВО ночью по дронам?

Воздушные силы рассказали, что в ночь на 21 сентября (с 20:00 20 сентября) противник атаковал Украину 54 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Запускал беспилотники враг с направлений:

Курск,

Миллерово,

Брянск,

Приморско-Ахтарск в России.

Около 30 беспилотников, которые запустила Россия, были "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны,

– отметили в Воздушных силах.

Также зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА в 8 локациях.



Работа ПВО по российским дронам ночью 21 сентября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Что происходило во время ночной атаки 21 сентября?