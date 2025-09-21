Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО ночью по дронам?
Воздушные силы рассказали, что в ночь на 21 сентября (с 20:00 20 сентября) противник атаковал Украину 54 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Запускал беспилотники враг с направлений:
- Курск,
- Миллерово,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск в России.
Около 30 беспилотников, которые запустила Россия, были "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны,
– отметили в Воздушных силах.
Также зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА в 8 локациях.
Работа ПВО по российским дронам ночью 21 сентября / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Что происходило во время ночной атаки 21 сентября?
Ночью и утром 21 сентября серия взрывов раздавалась в Сумах. Позже начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что было 3 попадания вражескими дронами в Заречном районе, в результате атаки произошел пожар.
Также рано утром взрыв слышали в Одессе. Тревогу в Одесской области объявляли из-за активности разведывательного БпЛА в акватории Черного моря.
В общем российские беспилотники этой ночью фиксировали в восточных, северных и южных областях нашего государства.