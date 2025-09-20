Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

15:36, 20 сентября

На Киевщине громко

Силы ПВО работают по целям на Киевщине.

15:32, 20 сентября

Бориспольский район – вражеский БпЛА, курс юго-восточный.

15:26, 20 сентября

  • БпЛА в направлении Кременчуга с северо-востока;
  • БпЛА в направлении Миргорода с северо-востока.
15:18, 20 сентября

  • БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА из Донецкой области на юго-восток Харьковщины, курс западный.
15:09, 20 сентября

В Полтавской области работает ППО.

15:04, 20 сентября

  • Север Черниговщины – вражеские БпЛА, курс юго-западный;
  • на юго-западе Сумщины вражеский БпЛА, курс юго-западный (Полтавщина);
  • юго-западным курсом вражеские БпЛА на северо-востоке Полтавщины.