Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Силы ПВО работают по целям на Киевщине. Бориспольский район – вражеский БпЛА, курс юго-восточный. В Полтавской области работает ППО.
