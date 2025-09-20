Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Дивіться також Вибухи пролунали на Полтавщині
Де рухаються БпЛА?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
Сили ППО працюють по цілях на Київщині. Бориспільський район – ворожий БпЛА, курс південно-східний. У Полтавській області працює ППО.
На Київщині гучно
Сили ППО працюють по цілях на Київщині.
Бориспільський район – ворожий БпЛА, курс південно-східний.
У Полтавській області працює ППО.