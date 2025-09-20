Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де рухаються БпЛА?

15:36, 20 вересня

На Київщині гучно

Сили ППО працюють по цілях на Київщині.

15:32, 20 вересня

Бориспільський район – ворожий БпЛА, курс південно-східний.

15:26, 20 вересня

  • БпЛА у напрямку Кременчука з північного сходу;
  • БпЛА у напрямку Миргороду з північного сходу.
15:18, 20 вересня

  • БпЛА на південному сході Харківщини, курс західний;
  • БпЛА з Донеччини на південний схід Харківщини, курс західний.
15:09, 20 вересня

У Полтавській області працює ППО.

15:04, 20 вересня

  • Північ Чернігівщини – ворожі БпЛА, курс південно-західний;
  • на південному заході Сумщини ворожий БпЛА, курс південно-західний (Полтавщина);
  • південно-західним курсом ворожі БпЛА на північному сході Полтавщини.