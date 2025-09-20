Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Що відомо про вибухи на Полтавщині?

Повітряна тривога почала ширитися Полтавською областю о 14:48.

Уже згодом, о 15:04, Повітряні сили попередили, що російський безпілотник на південному заході Сумщини рухався південно-західним у сторону Полтавщини. Окрім того, на північному сході області уже було кілька БпЛА, які летіли південно-західним курсом.

О 15:09 стало відомо, що у Полтавській області працює ППО.

На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях,

– писав Володимир Когут.