Повітряна тривога областями України почала ширитися ще увечері 19 вересня. Тоді окупанти запустили ударні дрони. Водночас низка моніторингових каналів попереджала, що Росія цієї ночі готує ракетний обстріл, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни били балістикою та запускали "Шахеди": які наслідки атаки на Україну

Які міста атакували росіяни 20 вересня?

Після четвертої ранку ворог почав бити балістичними ракетами, до яких згодом додалися і удари крилатими.

За даними Повітряних сил, противник випустив:

579 ударних дронів та безпілотників інших типів;

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті ракети Х-101.

Під основним ударом окупантів перебували Дніпро, Павлоград, Миколаїв та Донеччина.

Як рухалися ворожі дрони і ракети / телеграм канали: monitorwar та ППО радар

Що відомо про наслідки масованої атаки?