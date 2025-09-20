Повітряна тривога областями України почала ширитися ще увечері 19 вересня. Тоді окупанти запустили ударні дрони. Водночас низка моніторингових каналів попереджала, що Росія цієї ночі готує ракетний обстріл, передає 24 Канал.
Які міста атакували росіяни 20 вересня?
Після четвертої ранку ворог почав бити балістичними ракетами, до яких згодом додалися і удари крилатими.
За даними Повітряних сил, противник випустив:
- 579 ударних дронів та безпілотників інших типів;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 32 крилаті ракети Х-101.
Під основним ударом окупантів перебували Дніпро, Павлоград, Миколаїв та Донеччина.
Як рухалися ворожі дрони і ракети / телеграм канали: monitorwar та ППО радар
Що відомо про наслідки масованої атаки?
- На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки є загиблий, ще 2 людини постраждали. Також відомо про зруйновані житлові будинки.
- На Одещині виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства і відбулося руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.
- У Миколаєві ворог вдарив по промисловій інфраструктурі.
- Окупанти атакували Ніжинський район. В одній з громад загорілося приватне домогосподарство. Загинула 62-річна місцева жителька.
- На Дніпропетровщині зросла кількість постраждалих, відомо про одного загиблого. У Дніпрі ракета влучила у багатоповерхівку.
- Так, на Київщині у Бориспільскому районі пошкоджено 4 приватні будинки, 10 гаражних боксів. У Бучанському районі унаслідок атаки знищено 5 автомобілів, ще 8 пошкоджено. В Обухівському районі пошкоджено 5 приватних будинків та два автомобілі.