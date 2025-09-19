Так, протягом ночі є загроза бойового вильоту Ту-95/160/22, передає 24 Канал із посиланням на монітори.

Що відомо про загрозу ракетного удару по Україні?

Зокрема, спостерігається активність на аеродромі "Енгельс". Також відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації росіян на бойовій частоті. Зафіксовані дії окупантів, які свідчать про підготовку до ракетного удару.

Мер Івано-Франківська Роман Марцинків теж попередив про можливий обстріл уночі.

Реагуємо на можливі тривоги вночі! Може бути гучно,

– написав він.

Станом на 18 вересня поблизу України перебували 6 ворожих бортів Ту-95МС та 3 Ту-160 на трьох авіабазах: "Оленья", "Енгельс-2" та "Дягілево".

Що відомо про останні російські атаки ракетами?