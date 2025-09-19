Там було чутно вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові канали.

Що відомо про вибухи на Київщині?

Повітряну тривогу на Київщині оголосили о 18:56. Тоді ж у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики з Брянська. Вже о 19:05 на Київщині було гучно.

За даними моніторингових каналів, звуки вибухів чули в Броварському та Бориспільському районах області. Станом на 19:20 загроза застосування балістики по Київщині досі зберігається.

