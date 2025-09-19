Там были слышны взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 18:56. Тогда же в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистики из Брянска. Уже в 19:05 на Киевщине было громко.

По данным мониторинговых каналов, звуки взрывов слышали в Броварском и Бориспольском районах области. По состоянию на 19:20 угроза применения баллистики по Киевской области до сих пор сохраняется.

