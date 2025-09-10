Про наслідки атаки на область пише 24 Канал з посиланням на ДСНС .
Що відомо про атаку на Житомир та область?
Російські обстріли 10 вересня вбили одну людину та поранили щонайменше п'ятьох на Житомирщині. Внаслідок атак виникли пожежі в адміністративному центрі та Бердичеві. Постраждалим надають допомогу.
Психологи ДСНС надали допомогу 26 людям, з яких 3 дітей. Наразі рятувальники проводять гасіння пожеж. На місці працюють сапери ДСНС,
– написали надзвичайники.
Ліквідація наслідків на Житомирщині / Фото ДСНС
Крім того, у Бердичеві в промзоні виникла пожежа, пошкоджені легковий автомобіль та господарча будівля. Місцева влада повідомила, що на місці працюють усі відповідні служби, скликана комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Загалом четверо людей постраждалі у Житомирі та один у Бердичеві, усі вони доставлені до медичних закладів.