Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Дивіться також На Волині лунали вибухи, область пережила масовану атаку: деталі від ОВА

Які наслідки атаки по Львову?

За даними міського голови, вночі на Львів летіли близько 60 ворожих дронів типу "Шахед" та понад 10 ракет.

Дякую нашим силам ППО за те, що не допустили біди. Немає жертв, немає руйнувань житлового фонду,

– підкреслив мер міста.

Він зазначив, що зафіксовано потрапляння уламків у цивільний склад. Наразі проводиться оцінка збитків.



Наслідки атаки по Львову / Фото Садового