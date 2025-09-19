В течение ночи есть угроза боевого вылета Ту-95/160/22, передает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

Что известно об угрозе ракетного удара по Украине?

В частности, наблюдается активность на аэродроме "Энгельс". Также отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации россиян на боевой частоте. Зафиксированы действия оккупантов, которые свидетельствуют об их подготовке к ракетному удару.

Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив тоже предупредил о возможном обстреле ночью.

Реагируем на возможные тревоги ночью! Может быть громко!

– написал мэр.

По состоянию на 18 сентября вблизи Украины находились 6 вражеских бортов Ту-95МС и 3 Ту-160 на трех авиабазах: "Оленья", "Энгельс-2" и "Дягилево".

Что известно о последних российских атаках ракетами?