Утром был заметен большой столб дыма, что поднимался в небо неподалеку Майдана Независимости. Позже журналисты услышали и увидели две российские крылатые ракеты, а потом произошел еще один взрыв. Об этом сообщает BBC, передает 24 Канал.
Актуально Взрывы, огонь и спасение людей: в ГСЧС показали первые минуты после удара по Киеву
Чем отличается вражеская атака 7 сентября от предыдущих?
Впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла удар по зданию Кабинета Министров Украины в центре Киева.
Это произошло в результате массированного удара сотнями беспилотников и ракетами по разным регионам Украины, в частности по столице.
Премьер Юлия Свириденко подтвердила, что в результате атаки повреждены крыша и верхние этажи здания Кабмина.
По мнению журналистов BBC, такой прецедент должен встревожить общество.
Это символический удар. Он также четко показывает, что разговоры Владимира Путина о готовности к миру – только прикрытие. Он не собирается останавливаться. Вместо этого Россия усиливает свои атаки,
– говорится в материале.
Из-за масштабности атаки украинская ПВО была перегружена, что позволило врагу попасть даже в самые защищенные объекты. Пока нет информации о пострадавших в здании Кабинета Министров.
Обратите внимание! В BBC отмечают, что этот удар стал новым этапом войны, который демонстрирует готовность агрессора применять силу даже в самых защищенных местах.
Что известно о пострадавших из-за российской атаки?
- В Святошинском районе Киева в результате вражеского удара 7 сентября погибли 3 человека, среди них молодая женщина и двухмесячный ребенок, а также мужчина, известие о котором ждали родственники. Еще около 20 человек получили ранения.
- В результате атаки в Броварах ранение ноги получила 18-летняя девушка, которую госпитализировали в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
- В Дарницком районе в укрытии умерла пожилая женщина. Отец погибшего мальчика находится в больнице в тяжелом состоянии.
- Известно также, что российские дроны попали на территорию конного клуба в Киевской области, из-за чего погибли животные.