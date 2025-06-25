Несмотря на большие запасы, Россия ограничена в масштабных ракетных ударах из-за потери пусковых установок и стратегических носителей. Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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Сколько ракет накопила Россия

По данным Financial Times, Россия накопила около 13 тысяч ракет различной дальности. Сейчас российская промышленность способна изготавливать примерно 170 – 190 ракет в месяц. К этому стоит добавить уже накопленные запасы, в частности – баллистические ракеты из Северной Кореи KN-23, а также иранские ракеты типа Fath-360, переданные еще в сентябре 2024 года.

На весну 2025 года также планировалась передача иранских пусковых установок. Ключевой вопрос – сможет ли Россия адаптировать иранские ракеты к своим системам запуска. Ведь дальность этих ракет составляет около 150 километров, то есть они, вероятнее всего, будут использоваться для ударов по приграничным регионам Украины: Харьковской и Сумской областях.

В общем, если суммировать количество как крылатых, так и баллистических ракет, можно сказать, что России за два года действительно удалось накопить большой запас,

– отметил Сергей Кузан.

Кроме того, был сделан акцент на производстве именно баллистических ракет "Искандер", но продолжается также изготовление крылатых ракет, в частности Х-101 и модификаций Х-22 и Х-23.

Недавно носители этих ракет были частично уничтожены в результате спецоперации "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины.

По оценкам, около 30% стратегических ракетоносцев России – Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС – были или уничтожены, или существенно повреждены.

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Итак, несмотря на значительные запасы вооружения, Россия сталкивается с проблемой запуска ракет. В частности, из-за ограниченного количества пусковых платформ она уже не имеет возможности проводить массированные ракетные атаки в большом объеме – как это было раньше.