Воздушная тревога по областям Украины начала распространяться еще вечером 19 сентября. Тогда оккупанты запустили ударные дроны. В то же время ряд мониторинговых каналов предупреждал, что Россия этой ночью готовит ракетный обстрел, передает 24 Канал.

Какие города атаковали россияне 20 сентября?

После четырех утра враг начал бить баллистическими ракетами, к которым впоследствии добавились и удары крылатыми.

По данным Воздушных сил, противник выпустил:

579 ударных дронов и беспилотников других типов;

8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

32 крылатые ракеты Х-101.

Под основным ударом оккупантов находились Днепр, Павлоград, Николаев и Донецкая область.

Как двигались вражеские дроны и ракеты / телеграм каналы: monitorwar и ПВО радар

Что известно о последствиях массированной атаки?