Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Как работали силы ПВО ночью и утром 20 сентября?

Во время российской атаки по Украине боевая работа Воздушных Сил снова была успешной. Силы обороны вместе смогли отразить воздушное нападение и защитить украинскую территорию.

Для сбивания ракет и дронов привлекли зенитные ракетные системы и расчеты мобильных огневых групп. Также в небе над Украиной работали пилоты на F-16. Они, в частности, сбили немало ракет.

Львиная доля сбитых сегодня Х-101 – именно на счету украинских Fighting Falcons,

– говорится в сообщении.

Результативная работа ПВО: смотрите видео

Что известно о последней атаке по Украине?