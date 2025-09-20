Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Як працювали сили ППО вночі та зранку 20 вересня?
Під час російської атаки по Україні бойова робота Повітряних Сил знову була успішною. Сили оборони разом змогли відбити повітряний напад та захистити українську територію.
Для збиття ракет і дронів залучили зенітні ракетні системи та розрахунки мобільних вогневих груп. Також в небі над Україною працювали пілоти на F-16. Вони, зокрема, збили чимало ракет.
Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про останню атаку по Україні?
Під час масованої атаки по Україні російська армія застосувала 619 повітряних цілей, серед яких 8 ракет "Іскандер-М" та 32 крилаті ракети Х-101. Бійці протиповітярної оборони збили 552 дрони, 2 "Іскандери" та 29 Х-101.
У Дніпрі та районі внаслідок пожежі було пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств. В обласному центрі постраждали 36 людей, 8 з яких перебувають у лікарні. Російська ракета також влучила в одних зі складів магазину АТБ.
У Київській області внаслідок атаки пошкоджено близько 10 гаражних приміщень в Бориспільському районі. В Обухівському – горів приватний житловий будинок. У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів.
Внаслідок атаки в Одеській області виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.
У Дунаєвецькій громаді Хмельниччини під час ліквідації пожежі після обстрілу в одному з будинків вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка.