Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Чому Росія посилила атаки на Київ?

У виданні підкреслили, що переговори з президентом США на Алясці 15 серпня переконали Путіна, що Трамп не зацікавлений втручатися у війну в Україні. На думку близьких до Кремля джерел, Путін має намір і надалі бити по енергетичній системі Києва та іншій інфраструктурі.

Своєю чергою, Дональд Трамп наполягає, щоб насамперед європейські союзники України вжили непопулярних заходів, перш ніж США зроблять свій крок. Він закликав країни "Великої сімки" запровадити мита проти Китаю та Індії за закупівлі російського газу. Європейський Союз також обговорює новий пакет санкцій і прискорення відмови від російського СПГ.

Важливо для Путіна показати Трампу та європейцям, що він може дозволити собі загострити ситуацію,

– каже аналітикиня лондонської консалтингової компанії Gatehouse Advisory Partners Віта Співак.

Аналітики зазначають, що поміркованість Вашингтона підштовхує Кремль вести війну на виснаження, щоб змусити Україну до поступок. Це, на думку Москви, послаблює оборону Києва та формує ґрунт для майбутніх переговорів.

На думку Кремля, відмова України від поступок у східних регіонах виправдовує ескалацію російських атак.

Водночас наземні просування Росії сповільнилися. Аналітик Bloomberg Алекс Кокчаров зазначив, що літній наступ Росії 2025 року провалився: Кремль не зміг захопити жодного запланованого міста на сході України.

Що Дональд Трамп каже про Путіна?