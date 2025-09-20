Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Чому Росія посилила атаки на Київ?
У виданні підкреслили, що переговори з президентом США на Алясці 15 серпня переконали Путіна, що Трамп не зацікавлений втручатися у війну в Україні. На думку близьких до Кремля джерел, Путін має намір і надалі бити по енергетичній системі Києва та іншій інфраструктурі.
Своєю чергою, Дональд Трамп наполягає, щоб насамперед європейські союзники України вжили непопулярних заходів, перш ніж США зроблять свій крок. Він закликав країни "Великої сімки" запровадити мита проти Китаю та Індії за закупівлі російського газу. Європейський Союз також обговорює новий пакет санкцій і прискорення відмови від російського СПГ.
Важливо для Путіна показати Трампу та європейцям, що він може дозволити собі загострити ситуацію,
– каже аналітикиня лондонської консалтингової компанії Gatehouse Advisory Partners Віта Співак.
Аналітики зазначають, що поміркованість Вашингтона підштовхує Кремль вести війну на виснаження, щоб змусити Україну до поступок. Це, на думку Москви, послаблює оборону Києва та формує ґрунт для майбутніх переговорів.
На думку Кремля, відмова України від поступок у східних регіонах виправдовує ескалацію російських атак.
Водночас наземні просування Росії сповільнилися. Аналітик Bloomberg Алекс Кокчаров зазначив, що літній наступ Росії 2025 року провалився: Кремль не зміг захопити жодного запланованого міста на сході України.
Що Дональд Трамп каже про Путіна?
Попри те, що Трамп висловив роздратування підходом Путіна та припустив можливість жорсткіших санкцій проти Москви, він закликає європейських союзників України вжити непопулярних заходів.
Зокрема, президент США заявив, що Путін його "справді підвів" і вважає війну в Україні складнішою для вирішення через відносини з російським диктатором.
Водночас росіяни продовжують чи не щодня атакувати українські міста. Лише в ніч проти 20 вересня окупанти запустили по Україні 579 дронів та 40 ракет. Унаслідок атаки загинули три людини й десятки зазнали поранень, під ударом були 9 областей.