Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему Россия усилила атаки на Киев?

В издании подчеркнули, что переговоры с президентом США на Аляске 15 августа убедили Путина, что Трамп не заинтересован вмешиваться в войну в Украине. По мнению близких к Кремлю источников, Путин намерен и в дальнейшем бить по энергетической системе Киева и другой инфраструктуре.

В свою очередь, Дональд Трамп настаивает, чтобы прежде всего европейские союзники Украины приняли непопулярные меры, прежде чем США сделают свой шаг. Он призвал страны "Большой семерки" ввести пошлины против Китая и Индии за закупки российского газа. Европейский Союз также обсуждает новый пакет санкций и ускорение отказа от российского СПГ.

Важно для Путина показать Трампу и европейцам, что он может позволить себе обострить ситуацию,

– говорит аналитик лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners Вита Спивак.

Аналитики отмечают, что умеренность Вашингтона подталкивает Кремль вести войну на истощение, чтобы заставить Украину к уступкам. Это, по мнению Москвы, ослабляет оборону Киева и формирует почву для будущих переговоров.

По мнению Кремля, отказ Украины от уступок в восточных регионах оправдывает эскалацию российских атак.

В то же время наземные продвижения России замедлились. Аналитик Bloomberg Алекс Кокчаров отметил, что летнее наступление России 2025 года провалилось: Кремль не смог захватить ни одного запланированного города на востоке Украины.

Что Дональд Трамп говорит о Путине?