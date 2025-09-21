Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО вночі по дронах?

Повітряні сили розповіли, що в ніч на 21 вересня (із 20:00 20 вересня) противник атакував Україну 54 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів. Запускав безпілотники ворог із напрямків:

Курськ,

Міллерово,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Близько 30 безпілотників, які запустила Росія, були "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни,

– наголосили у Повітряних силах.

Також зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА у 8 локаціях.



Робота ППО по російських дронах вночі 21 вересня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Що відбувалося під час нічної атаки 21 вересня?