Про це повідомляють журналісти 24 Каналу. Наразі в Одесі вже пролунав відбій повітряної тривоги.
Що відомо про вибух?
О 05:02 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За інформацію моніторингових телеграм-каналів, причиною цього стала активність розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря.
За кілька хвилин, близько 05:16, в Одесі пролунав вибух. Наразі місцева влада не коментувала ситуацію в місті.
О 05:17 в Одесі та області пролунав відбій повітряної тривоги.
Що відомо про останню атаку ворога?
У ніч проти 20 вересня Росія завдала масованої комбінованої атаки по Україні. Під ударом були Дніпропетровська, Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, Полтавська, Київська, Одеська, Сумська та Харківська області. Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства.
Під час атаки окупанти запустили по території України 40 ракет різних типів та 579 безпілотників типу "Шахед". Сили ППО протягом усієї ночі відбивали атаку та знищили 583 повітряні цілі.
Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. На місці ворожого удару спалахнула пожежа. Також унаслідок удару є постраждалий.