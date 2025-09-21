Про це повідомляють журналісти 24 Каналу. Наразі в Одесі вже пролунав відбій повітряної тривоги.

Що відомо про вибух?

О 05:02 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За інформацію моніторингових телеграм-каналів, причиною цього стала активність розвідувального БпЛА в акваторії Чорного моря.

За кілька хвилин, близько 05:16, в Одесі пролунав вибух. Наразі місцева влада не коментувала ситуацію в місті.

О 05:17 в Одесі та області пролунав відбій повітряної тривоги.

Що відомо про останню атаку ворога?