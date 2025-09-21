Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо. що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу для Сумського, Охтирського та Роменського районів оголосили приблизно о 02:08. Повітряні сили орієнтовно о 00:20 повідомляли про ударні безпілотники, які зафіксували на сході регіону.

Водночас моніторингові канали близько 02:12 повідомляли про 2 безпілотники, які летіли курсом на місто. Ще 2 повітряні цілі фіксували на північ від Сум. Тієї ж хвилини з'явилися перші повідомлення про вибухи у місті.

У Сумах було чути вибух,

– ідеться у повідомленні.

Через хвилину гучно було знову, а вже о 02:17 вибухи прогриміли втретє. Станом на момент публікації ані міський голова, ані обласна військова адміністрація не коментували відповідну інформацію.

