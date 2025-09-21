Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу для Сумского, Ахтырского и Роменского районов объявили примерно в 02:08. Воздушные силы ориентировочно в 00:20 сообщали об ударных беспилотниках, которые зафиксировали на востоке региона.

В то же время мониторинговые каналы около 02:12 сообщали о 2 беспилотниках, которые летели курсом на город. Еще 2 воздушные цели фиксировали к северу от Сум. В ту же минуту появились первые сообщения о взрывах в городе.

В Сумах был слышен взрыв, – говорится в сообщении.

Через минуту громко было снова, а уже в 02:17 взрывы прогремели в третий раз. По состоянию на момент публикации ни городской голова, ни областная военная администрация не комментировали соответствующую информацию.

