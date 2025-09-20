Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Дніпрі?
У суботу, 20 вересня, Дніпропетровська область опинилася під атакою ворожих БпЛА. Дрони долетіли й до обласного центру.
Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 16:21. Російські "Шахеди" рухалися з півночі та були зафіксовані між Дніпром та Павлоградом з вектором руху Запоріжжя. Окрім цього Повітряні Сили повідомляли про рух декількох БпЛА курсом на Павлоград. Загалом в межах області перебували 10 – 15 одиниць ворожих дронів.
Вже близько 17:27 вибухи пролунали в передмісті Дніпра. По цілях працювали сили ППО, які успішно їх збили. Наразі подробиць про атаку чи можливі наслідки збиття немає.
В області безпілотники досі фіксуються, тому небезпека триває.
Які міста потрапили під атаку Росії 20 вересня?
Близько 10:00 вибухи пролунали в Сумах. По місту росіяни запустили керовані авіаційні бомби. Приліт стався в місті по нежитлових об'єктах. Жертв і поранених немає.
ППО працювала також у Полтавській області. Військові збивали дрони, які рухалися південно-західним курсом. Наслідків атаки, попередньо, немає.
У Запорізькій області українська протиповітряна оборона працювала по ворожих БпЛА, внаслідок чого лунали вибухи. Детальніше про обстріл місцева влада поки що не розповіла.