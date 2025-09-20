Про це інформує 24 Канал, посилаючись на Суспільне.
Що відомо про атаку на Суми?
Зранку в суботу, близько 10:00 повідомлялося про вибухи в місті. За даними місцевих ЗМІ, звук міг бути спричинений ударами РСЗВ.
У Повітряних силах підтвердили пуски керованих авіаційних російською тактичною авіацією.
Міський голова Сум Олександр Лисенко повідомив, що в місті зафіксовано приліт. Він додав, що всі екстрені служби вже працюють.
За даними Сумської ОВА, у Ковпаківському районі Сум противник поцілив по нежитлових об'єктах. За попередньою інформацією, жертв та поранених немає.
У районі зафіксовані перебої з електропостачанням вчастини споживачів череж ворожу атаку. Відомо також про зміни в русі деяких тролейбусів.
Наразі спеціалісти перевіряють місце удару та уточнюють масштаби пошкоджень.
Наслідки російської атаки на Україну 20 вересня
- Росія здійснила масштабний повітряний удар по Україні, застосувавши 579 ударних безпілотників та 40 ракет.
- Внаслідок атаки загинули троє людей, ще десятки отримали поранення. Під обстрілами опинилися дев'ять областей країни.
- На Хмельниччині жертвою став чоловік 1979 року народження.
- Там повністю зруйновано два приватні будинки, ще близько двадцяти осель зазнали пошкоджень. Двоє місцевих жителів звернулися по медичну допомогу.