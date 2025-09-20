Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Общественное.
Что известно об атаке на Сумы?
Утром в субботу, около 10:00 сообщалось о взрывах в городе.
По данным местных СМИ, звук мог быть вызван ударами РСЗВ.
В Воздушных силах подтвердили пуски управляемых авиационных российской тактической авиацией.
Городской голова Сум Александр Лысенко сообщил, что в городе зафиксирован прилет. Он добавил, что все экстренные службы уже работают.
По данным Сумской ОГА, в Ковпаковском районе Сум противник нанес удар по нежилым объектам. По предварительной информации, жертв и раненых нет.
В районе зафиксированы перебои с электроснабжением у части потребителей из-за вражеской атаки. Известно также об изменениях в движении некоторых троллейбусов.
Последствия российской атаки на Украину 20 сентября
- Россия осуществила масштабный воздушный удар по Украине, применив 579 ударных беспилотников и 40 ракет.
- В результате атаки погибли три человека, еще десятки получили ранения. Под обстрелами оказались девять областей страны.
- В Хмельницкой области жертвой стал мужчина 1979 года рождения.
- Там полностью разрушены два частных дома, еще около двадцати домов получили повреждения. Двое местных жителей обратились за медицинской помощью.