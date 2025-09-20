Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Общественное.

Что известно об атаке на Сумы?

Утром в субботу, около 10:00 сообщалось о взрывах в городе.

По данным местных СМИ, звук мог быть вызван ударами РСЗВ.

В Воздушных силах подтвердили пуски управляемых авиационных российской тактической авиацией.

Городской голова Сум Александр Лысенко сообщил, что в городе зафиксирован прилет. Он добавил, что все экстренные службы уже работают.

По данным Сумской ОГА, в Ковпаковском районе Сум противник нанес удар по нежилым объектам. По предварительной информации, жертв и раненых нет.

В районе зафиксированы перебои с электроснабжением у части потребителей из-за вражеской атаки. Известно также об изменениях в движении некоторых троллейбусов.

Последствия российской атаки на Украину 20 сентября