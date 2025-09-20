Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами": взрывы прогремели в Киевской области

Что известно о взрывах в Днепре?

В субботу, 20 сентября, Днепропетровская область оказалась под атакой вражеских БпЛА. Дроны долетели и до областного центра.

Воздушную тревогу на Динпропетровщине объявили в 16:21. Российские "Шахеды" двигались с севера и были зафиксированы между Днепром и Павлоградом с вектором движения Запорожье. Кроме этого Воздушные Силы сообщали о движении нескольких БпЛА курсом на Павлоград. Всего в пределах области находились 10 – 15 единиц вражеских дронов.

Уже около 17:27 взрывы прогремели в пригороде Днепра. По целям работали силы ПВО, которые успешно их сбили. Сейчас подробностей об атаке или возможных последствиях сбивания нет.

В области беспилотники до сих пор фиксируются, поэтому опасность продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Какие города попали под атаку России 20 сентября?