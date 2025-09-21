Про те, де зараз пролітають дрони, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Радимо потурбуватися про свою безпеку у випадку загрози для вашого регіону.
Де в Україні фіксуються ворожі БпЛА?
Повітряна тривога шириться Україною: карта
20:24, 21 вересня
- БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Чернігівщини (Гончарівське), постійно змінюють напрямок руху.
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс західний.
19:28, 21 вересня
- БпЛА в східній частині Чернігівщини (Гончарівське), постійно змінюють напрямок руху.
- БпЛА в південній частині Харківщини, курсом на Полтавщину.
- БпЛА на межі Запоріжжя та Дніпропетровщини, курсом на Нікопольський район.
18:37, 21 вересня
- БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній та західній частинах Харківщини, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс північний.
17:32, 21 вересня
БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
17:31, 21 вересня
- БпЛА в східній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній та південно-західній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Харківщини, курс західний.
16:26, 21 вересня
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в східній частині Сумщини, курс південний.
- БпЛА в південній частині Харківщини, курс південно-західний.
- БпЛА в східній та північній частинах Дніпропетровщини, курс західний.