Про те, де зараз пролітають дрони, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Де в Україні фіксуються ворожі БпЛА?

Повітряна тривога шириться Україною: карта

20:24, 21 вересня

  • БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини (Гончарівське), постійно змінюють напрямок руху.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс західний.
19:28, 21 вересня

  • БпЛА в східній частині Чернігівщини (Гончарівське), постійно змінюють напрямок руху.
  • БпЛА в південній частині Харківщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на межі Запоріжжя та Дніпропетровщини, курсом на Нікопольський район.
18:37, 21 вересня

  • БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній та західній частинах Харківщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс північний.
17:32, 21 вересня

БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

17:31, 21 вересня

  • БпЛА в східній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній та південно-західній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Харківщини, курс західний.
16:26, 21 вересня

  • БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в східній частині Сумщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Харківщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній та північній частинах Дніпропетровщини, курс західний.